Нам запрещали это делать, – Усик рассказал, чьи боксерские движения он копировал в юности

Украинский боксер Александр Усик имел своих кумиров в детстве. В их числе был и британский боксер Насим Хамед, чьи движения в ринге пытался повторять и Усик.

Александр Усик готовится к бою против британца Даниэля Дюбуа. Но с Великобританией Усика связывает не только будущий соперник, но и боксер, являвшийся кумиром для него в начале карьеры.

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Усик признался, что когда еще выступал в любителях, то пытался повторять движения в ринге, как Насим Хамед. Тот отметился тем, что часто пританцовывал в ринге.

"Когда были любителями, мы копировали его движения. У нас в зале запрещали это делать. И нас ругали за это. Потому что они думали, что таким образом мы расслаблены, или у нас нет концентрации. Но я продолжал это делать. Даже на соревнованиях", – рассказал Усик.

Насим Хамед Британский профессиональный боксер йеменского происхождения, чемпион мира в полулегкой весовой категории по версиям WBO (1995 – 2000), IBF (1997), WBC (1999) и IBO (2002), чемпион Европы по версии EBU (1994) в легком весе. Имел прозвище "Принц Насим". Свой первый чемпионский титул он получил, когда ему было 21 год. На профессиональном ринге с 1992 по 2002 год провел 37 боев, одержав 36 побед (31 из них – досрочно).

На этой же встрече с журналистами был и сам Насим Хамед. И когда журналисты ему рассказали, что Усик пытался повторять его движения, у боксера было немалое удивление.

Смотрите видео, где Усик рассказывает о копировании движений Насима Хамеда

Свой следующий бой Александр Усик проведет против Даниэля Дюбуа. Этот бой состоится 26 августа в польском городе Вроцлав.

Усик пытался договориться о бое против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Но сторонам так и не удалось добиться договоренностей.