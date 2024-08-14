Александр Усик 14 августа посетил базу спорткомплекса "Святошин", где тренируется команда Шахтер Стальные. Звезда мирового бокса познакомился с игроками и тренерами команды.

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Встреча Усика с игроками команды Шахтер Стальные

Также Усик принял участие в тренировке и даже сыграл в двустороннем матче за каждую из команд. После завершения занятия Александр поблагодарил воинов-героев, которые защитили Украину от российского нашествия.

Легендарный боксер отметил, что спорт помогает военным, которые имеют ампутации, адаптироваться к нормальной жизни.

"Сейчас у нас, насколько мне известно, около 50 тысяч людей с ампутациями, и их можно адаптировать к дальнейшей жизни именно через спорт.

Спорт может помочь ребятам найти новую цель и продолжать жить дальше. Всем украинским военным хочу сказать: вы – тигры! Я снимаю перед вами шляпу", – сказал Усик.

Видео тренировки Усика с игроками Шахтер Сталеви

Отметим, что команда Шахтер Стальные была сформирована в начале февраля 2024 года. Она была создана для военных с ампутированными конечностями. Название команде выбрали сами футболисты.