Усика был замечен в Киево-Печерской лавре во время выселения УПЦ МП: фото

В среду, 29 марта, скандальная пророссийская УПЦ МП навсегда покинет Киево-Печерскую лавру. Уже с самого утра у Ларвы собирается много верующих.

Еще 23 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил о постепенном выселении УПЦ МП из Киево-Печерской лавры. Договор аренды по УПЦ (МП) с заповедником завершается 29 марта 2023 года. К этому времени Украинская православная церковь Московского патриархата должна освободить все помещения Лавры.

Вот так После сорванного абсолюта с трусом Фьюри: Усик начал переговоры с обязательным претендентом

Боксер отказался комментировать свое появление

Поэтому в последний день 29 марта на территории собралось немало прихожан, которые не хотят выселения УПЦ МП и пришли на призывы монахов прийти на службу. Среди большой толпы верующих был замечен даже украинский чемпион мира по боксу Александр Усик.

Однако боксер отказался комментировать СМИ свой приход в Лавру, отметив, что пришел туда, чтобы помолиться, а не общаться с прессой.



Усика был замечен в Киево-Печерской лавре / Фото Vesti.ua

Инстаграмм "Миряне" вспомнил слова Усика, которые он сказал еще в 2018-м.

Если кто-то захочет забрать Лавру, то я стану на сторону монахов,

– говорится в аккаунте.

Напомним, что ранее митрополит Павел, известный как "Паша Мерседес", заявил, что монахи не покинут территорию Киево-Печерской лавры.

Усик же наслаждается пребыванием в родной стране, ведь его переговоры с Тайсоном Фьюри закончились провалом. Вызывающий британец сделал все, чтобы избежать поединка против украинца. Александр проводит время с семьей, посещает военных и продолжает заниматься благотворительностью.

Команда украинца уже ведет переговоры с обязательным претендентом на пояс по линии WBA из Великобритании Дэниелем Дюбуа.

Надеемся, что Усик не пришел в Лавру, чтобы защищать пророссийских монахов УПЦ МП, которые жалеют, что власти вытеснили их и православных верующих из заповедника.