"Победы над врагом": Усик патриотично поздравил украинцев с Пасхой

Украинский боксер Александр Усик поздравил всех своих поклонников со светлым праздником Пасхи. Поздравительное видео появилось на странице чемпиона в инстаграме.

5 мая православные христиане празднуют Пасху. Украинские звезды спорта поздравляют своих поклонников с большим праздником.

Читайте также Многие его больше не любят: Гвоздик развенчал миф о Ломаченко, как национальном герое

Усик пожелал украинцам победы

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик записал видео, в котором пожелал украинцам любви, силы и победы над врагом.

"Дорогие друзья, Христос воскрес. За светлым праздником Пасхи. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправил, и сущим во гробе жизнь нам даровал.

Всех с праздником, любви, силы, победы. Победы над грехом и победы над врагом", – сказал Усик.

Видео поздравления Усика с Пасхой