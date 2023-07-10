Хочу поблагодарить ребят, которые защищают страну, спасибо ВСУ, – Усик перед чемпионским боем

Украинский боксер Александр Усик не забывает благодарить украинских военных, благодаря которым имеет возможность и дальше продолжать свою профессиональную карьеру.

Александр Усик свой следующий бой проведет против британца Даниэля Дюбуа 26 августа во Вроцлаве. В преддверии боя боксеры провели пресс-конференцию в Варшаве и первую дуэль взглядов.

Как это было Усик и Дюбуа провели первую дуэль взглядов перед чемпионским боем

Свое общение с журналистами Усик начал с благодарности украинским воинам.

"Я хочу поблагодарить ребят, которые сейчас защищают нашу страну. Потому что благодаря им мы можем выступать за границей и дарить им немного эмоционального счастья. Спасибо ВСУ", – объявил Усик.

Его слова вызвали шквал аплодисментов среди собравшихся. Во второй раз это произошло, когда Усик решил "поблагодарить польский народ за ту поддержку, которую он сейчас оказывает Украине".

Бой в Польше будет не в первый раз в карьере Усика. 17 сентября 2016 в Гданьске он провел бой против местного боксера Кшиштофа Гловацкого. И отобрал у него чемпионский пояс по версии WBO в первом тяжелом весе.

"Я очень рад вернуться в Польшу, потому что отсюда началось мое чемпионство - первый титул WBO, который я получил в Гданьске. Это было семь лет назад. Меня хорошо здесь встретили, мы хорошо с Кшиштофом Гловацким побоксировали. В течение семи лет я немного подобрал поясов и снова вернулся сюда", – поделился своими впечатлениями Усик.

Теперь боксер ожидает поддержки и в бою против Дюбуа, который состоится 26 августа 2023 года во Вроцлаве.

"На протяжении всей своей спортивной карьеры я ездил по многим городам боксировать. А это место будет ближе домой. И я думаю, что многие мои соотечественники и многие люди, которые приедут поддерживать бокс, будут рады", - отметил Усик.