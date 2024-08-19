Не Шевченко единым: Александр Усик раскрыл свой любимый клуб АПЛ и назвал любимых игроков

Украинский боксер давно интересуется футболом и является горячим болельщиком титулованного английского клуба. Интересно, что ту же команду поддерживает и его визави Тайсон Фьюри.

Украинский боксер Александр Усик активно участвует в футбольной жизни. Спортсмен поддерживает житомирское Полесье и часто тренируется вместе с "волками".

По теме Усик провел тренировку в Киеве вместе с культовым игроком Шахтера

Английские предпочтения Усика

В целом Усик является любителем футбола еще с детства. В интервью английским СМИ Александр рассказал о своем любимом клубе, а также назвал главных футбольных кумиров.

Когда я был младшим, я всегда болел за Манчестер Юнайтед. Я был фанатом Гари Невилла и других, в том числе и Дэвида Бекхэма. Тогда это была команда, с которой было тяжело играть. Но если говорить о моих любимых футболистах, то это были Андрей Шевченко, Златан Ибрагимович и Роналдо. Тот, что старый, "зубастик". Конечно, Лионель Месси и Криштиану Роналду также являются великими игроками. Я всегда хотел быть футболистом, мне нравится тренироваться с Полесьем. Это дало мне возможность на некоторое время отдохнуть и отойти от бокса,

– заявил Усик.

Напомним, что в мае Александр в мае победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Это позволило украинцу собрать все четыре пояса в супертяжелом весе и стать абсолютным чемпионом мира.

Читайте также Чжан Чжилей сделал прогноз на бой-реванш Усик – Фьюри

Этот титул впервые определил своего обладателя за 25 лет, ведь последним абсолютом в супертяжелом весе был Леннокс Льюис в 1999-м. Реванш между Усиком и Фьюри должен состояться 21 декабря этого года.