Днепр-1 рискует остаться без капитана: кто охотится за футболистом
Источник:телеграмм-канал Игоря Бурбаса
В днепровском клубе могут возникнуть проблемы в центре защиты. Зимой команду может покинуть главный защитник и капитан Александр Сваток.
Хотят оформить бесплатный трансфер
28-летний центрбэк имеет три варианта продолжения футбольной карьеры. Агент Александра Сватко ведет переговоры с зарубежными клубами.
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По информации Игоря Бурбаса, украинским футболистом интересуются представители Польши, Венгрии, а также заинтересованность из-за океана с МЛС. Все клубы надеются получить капитана Днепра-1 бесплатно.
И это вполне реальный план. Ведь у Сватка контракт с днепровским клубом рассчитан до конца 2022 года. Днепр-1 хотел бы продолжить сотрудничество с основным защитником, но из-за заинтересованности из-за границы сделать им это будет очень сложно.
У сваток есть желание продолжить карьеру в Европе, но американский клуб переманивает украинского защитника большой зарплатой. В США Александр может получать нынешнюю зарплату, но увеличенную в три раза.
Что известно об Александре Сватке
- Александр Сваток – воспитанник днепровского футбола, который успел выступить не только за Днепр.
- Центральный защитник поиграл за луцкую Волынь и луганскую Зорю, где тоже был одним из лидеров команды.
- После двух лет в команде из Луганска перешел в хорватский Хайдук.
- А два года спустя уже вернулся в Днепр-1.
- В новом сезоне-2022/2023 сыграл уже 7 матчей, в которых забил 1 один.