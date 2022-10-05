Днепр-1 рискует остаться без капитана: кто охотится за футболистом

В днепровском клубе могут возникнуть проблемы в центре защиты. Зимой команду может покинуть главный защитник и капитан Александр Сваток.

Хотят оформить бесплатный трансфер

28-летний центрбэк имеет три варианта продолжения футбольной карьеры. Агент Александра Сватко ведет переговоры с зарубежными клубами.

Читайте также Наряду с Голандом и Де Брюйне: Миколенко попал в символическую сборную тура АПЛ

По информации Игоря Бурбаса, украинским футболистом интересуются представители Польши, Венгрии, а также заинтересованность из-за океана с МЛС. Все клубы надеются получить капитана Днепра-1 бесплатно.

И это вполне реальный план. Ведь у Сватка контракт с днепровским клубом рассчитан до конца 2022 года. Днепр-1 хотел бы продолжить сотрудничество с основным защитником, но из-за заинтересованности из-за границы сделать им это будет очень сложно.

У сваток есть желание продолжить карьеру в Европе, но американский клуб переманивает украинского защитника большой зарплатой. В США Александр может получать нынешнюю зарплату, но увеличенную в три раза.

Что известно об Александре Сватке

Александр Сваток – воспитанник днепровского футбола, который успел выступить не только за Днепр.

Центральный защитник поиграл за луцкую Волынь и луганскую Зорю, где тоже был одним из лидеров команды.

После двух лет в команде из Луганска перешел в хорватский Хайдук.

А два года спустя уже вернулся в Днепр-1.

В новом сезоне-2022/2023 сыграл уже 7 матчей, в которых забил 1 один.

Следующий матч Днепра-1 состоится 6 октября против Вадуца в 3 туре группового раунда Лиги конференций. Начало встречи в 19:45.