Хочуть оформити безкоштовний трансфер

28-річний центрбек має три варіанти продовження футбольної кар'єри. Агент Олександра Сватка веде перемовини з іноземними клубами.

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За інформацією Ігоря Бурбаса, українським футболістом цікавляться представники Польщі, Угорщини, а також є зацікавленість з-за океану з МЛС. Усі клуби надіються отримати капітана Дніпра-1 безкоштовно.

І це цілком реальний план. Адже у Сватка контракт із дніпровським клубом розрахований до кінця 2022 року. Дніпро-1 хотів би продовжити співпрацю з основним захисником, але через зацікавленість з-за кордону зробити їм це буде вкрай складно.

Сваток має бажання продовжити кар'єру у Європі, але американський клуб переманює українського захисника великою зарплатнею. У США Олександр може отримувати нинішню зарплату, але збільшену утричі.

Що відомо про Олександра Сватка

Олександр Сваток – вихованець дніпровського футболу, який встиг повиступати не лише за Дніпро.

Центральний захисник пограв за луцьку Волинь та луганську Зорю, де теж був одним із лідерів команди.

Після двох років у команді з Луганська перейшов у хорватський Хайдук.

А через два роки вже повернувся у Дніпро-1.

У новому сезоні-2022/2023 зіграв вже 7 матчів, у яких забив 1 один.

До слова. Наступний матч Дніпра-1 відбудеться 6 жовтня проти Вадуца у 3-му турі групового раунду Ліги конференцій. Початок зустрічі о 19:45.