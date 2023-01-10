Усиление для Луческу: Шовковский покинул сборную Украины и вернулся в Динамо

Легендарный кипер киевлян завершил свои отношения с УАФ и вошел в тренерский штаб Мирчи Луческу. Как игрок Александр посвятил киевскому клубу 23 года.

В киевском Динамо в тренерском штабе состоялись перемены. Сам коуч киевлян Мирча Луческу точно продолжит руководить командой весной, несмотря на провальную первую половину сезона.

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Прошлой осенью штаб румынского наставника покинул хорват Огнен Вукоевич. из-за войны Мирча не брал на его место другого специалиста, но теперь вакантная позиция должна быть занята.

Сайт киевлян сообщил, что к тренерской команде Динамо присоединился легенда клуба Александр Шовковский. Эксворотарь был в штабе Андрея Шевченко, а затем – Александра Петракова в сборной Украины.

Впрочем, 31 декабря 2022 года у Петракова закончился контракт с УАФ, поэтому и вся его команда стала свободными агентами. Именно поэтому Александр решил вернуться в родной клуб.

История Шовковского у Динамо

Кипер провел в Динамо всю свою карьеру с 1993 по 2016 годы. Всего за киевлян Шовковский провел 637 матчей, удерживая клубный рекорд по количеству игр.

Вместе с клубом Александр выиграл 14 чемпионатов, 11 Кубков и шесть Суперкубков Украины, а также становился полуфиналистом Лиги чемпионов-1999. Также на его счету 92 поединка за сборную Украины.

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Провальный сезон Динамо

Отметим, что первую половину сезона 2022-2023 годов Динамо провалило. Киевляне не смогли пройти в групповую стадию ЛЧ, а в Лиге Европы заняли последнее место в квартете, набрав лишь один балл в играх с Ренном, Фенербахче и АЭК из Ларнаки.

Что касается чемпионата Украины, то там Динамо потерпело 3 поражения и сейчас идет на третьем месте. Подопечные Луческу отстают от лидера Днепра-1 на пять баллов, но киевляне сыграли на матч больше.