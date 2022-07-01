Погиб Александр Шишков – тело футбольного тренера нашли под завалами базы в Сергеевке

В первый день июля одесситы очнулись от мощных взрывов. Три ракеты прилетели в жилой дом и базы отдыха.

Еще одна потеря в мире спорта

Ракетный удар в солнечной Одессе уже унес жизни 21 человека. С каждым часом эта ужасная цифра только растет. к сожалению, российская агрессия продолжает разрушать жизнь талантливых представителей мира спорта.

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Только недавно под завалами обстрелянной базы отдыха в Сергеевке нашли тело футбольного тренера Александра Шишкова. Об этом сообщили в прямом эфире телеканала "Рада".

Поисковые работы продолжались с утра. Муж параллельно был президентом детского клуба Атлетик.

Накануне обстрела дети, которые играют за эту команду, отправились в Одессу, а Шишков остался на базе отдыха. Именно там владелец клуба остался, чтобы ждать детей уже утренней тренировки.

Но россияне решили не только упразднить тренировочный процесс команды, но и потерять жизнь владельца клуба.

Напомним, что на днях враг унес жизни Андрея Дорошева, первого тренера форварда сборной Украины Богдана Вьюника.