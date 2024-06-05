За ним охотились украинские гранды: Динамо объявило о подписании лидера Днепра-1

Александр Пихаленок официально стал игроком киевского Динамо. Игрок и клуб подписали контракт до 2029 года.

Киевское Динамо подписало соглашение с 27-летним полузащитником Александром Пихаленком, который до этого выступал за Днепр-1. За футболистом также охотился Шахтер.

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Пихаленок перешел в Динамо

Александр Пихаленок является воспитанником футбольной школы Шахтера. В основной команде дебютировал в 2017 году, но впоследствии его отдали в аренду в ФК Мариуполь, где он провел один сезон как основной игрок. После возвращения в состав "горняков" почти весь сезон-2019/2020 просидел на скамейке запасных.

В начале октября 2020 года Пихаленка снова отдали в аренду, на этот раз в Днепр-1. 25 июня 2021 года игрок подписал контракт с СК Днепр-1 на 4 года.

Контракт Пихаленка с Динамо рассчитан до 2029-го года.

Статистика Александра Пихаленка в сезоне-2023/2024