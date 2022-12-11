Петраков встретился с украинскими детьми в США: тренер сборной провел урок по футболу

Украинские футболисты и тренеры продолжают поддерживать своих земляков как в Украине, так и за рубежом. Главный тренер главной команды страны Александр Петраков встретился с детьми в США.

Руководитель сборной Украины посетил учебные заведения в Йонкерсе и Чикаго, где учатся украинские дети. Александр Петраков пообщался со школьниками и провел урок по футболу.

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Теплая встреча тренера с детьми

Главный тренер национальной команды продемонстрировал несколько футбольных упражнений, которые понравились не только ребятам, но и девушкам. Дети активно отвечали на вопросы наставника и внимательно слушали советы 65-летнего специалиста.

Этот визит Петракова в США был посвящен премьере фильма "Помни сине-желтых".

Другие футболисты и тренеры тоже встречаются с украинскими переселенцами, которые вынуждены из-за полномасштабного вторжения покинули свои дома в Украине.

Андрей Лунин и Роман Безус раньше виделись со своими земляками в Мадриде, Руслан Малиновский, Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко и другие постоянно посещают центры с беженцами, направляют гуманитарную и финансовую помощь.