Назначение Реброва в сборную Украины отложили: команду может возглавить Петраков, – СМИ
Источник:Meta-ratings.com.ua
Назначение нового тренера сборной Украины снова перенесли. Ожидалось, что Украинская ассоциация футбола назовет нового руководителя "сине-желтых" 12 августа.
Сборная Украины до сих пор без тренера
В четверг, 12 августа, состоится Исполком УАФ. На нем не планируется рассмотрение кандидатуры нового тренера сборной Украины.
Достойно внимания Сборная Украины отказала именитому экс-тренеру Германии
Сообщается, что Сергей Ребров, который должен возглавить команду, не успевает решить все свои контрактные вопросы с Аль-Айном.
Следовательно, на заседании обсудят формирование нового комитета сборных команд Украины, который покинул Мирон Маркевич.
Петраков может возглавить сборную Украины
В то же время ресурс Dynamomania информирует, что команду возглавит Александр Петраков, который в 2019 году привел Украину к званию чемпионов мира U-20.
По информации источника, Исполком УАФ назначит Петракова на должность главного тренера сборной Украины.
"Сумма компенсации за разрыв контракта Сергея Реброва с Аль-Айном значительно превышает 1 миллион евро. Поэтому специалист не сможет возглавить национальную команду в этом году", – пишет Dynamomania.
Это интересно Фонсека предлагал свои услуги УАФ на пост тренера сборной Украины
- Сборная Украины осталась без тренера, ведь 1 августа Андрей Шевченко объявил, что покидает команду. По словам Шевченко, у него закончился контракт.
- УАФ должна была объявить нового тренера еще 9 августа. Им должен был стать именно Ребров. Но, как пишут СМИ, у экс-тренера Динамо возникли проблемы с расторжением контракта с катарским Аль-Айном.