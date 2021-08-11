Назначение Реброва в сборную Украины отложили: команду может возглавить Петраков, – СМИ

Назначение нового тренера сборной Украины снова перенесли. Ожидалось, что Украинская ассоциация футбола назовет нового руководителя "сине-желтых" 12 августа.

Сборная Украины до сих пор без тренера

В четверг, 12 августа, состоится Исполком УАФ. На нем не планируется рассмотрение кандидатуры нового тренера сборной Украины.

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Сообщается, что Сергей Ребров, который должен возглавить команду, не успевает решить все свои контрактные вопросы с Аль-Айном.

Следовательно, на заседании обсудят формирование нового комитета сборных команд Украины, который покинул Мирон Маркевич.

Петраков может возглавить сборную Украины

В то же время ресурс Dynamomania информирует, что команду возглавит Александр Петраков, который в 2019 году привел Украину к званию чемпионов мира U-20.

По информации источника, Исполком УАФ назначит Петракова на должность главного тренера сборной Украины.

"Сумма компенсации за разрыв контракта Сергея Реброва с Аль-Айном значительно превышает 1 миллион евро. Поэтому специалист не сможет возглавить национальную команду в этом году", – пишет Dynamomania.

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