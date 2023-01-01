Подготовили место для Реброва: сборная Украины осталась без тренера в преддверии отбора ЧЕ-2024

У главного тренера сборной Украины Александра Петракова истек срок действия контракта. Ожидается, что "сине-желтых" может возглавить Сергей Ребров.

Менее чем через три месяца сборная Украины стартует в отборочном турнире чемпионата Европы 2024. 26 марта "сине-желтые" сыграют в Лондоне против сборной Англии.

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Однако пока неизвестно, кто будет руководить действиями украинцев во время первого матча отбора. Ведь 30 декабря завершилось действие контракта Александра Петракова с УАФ. У сторон есть опция продления договора еще на один цикл, но пока никаких сообщений об этом не было.

Кто, если не Ребров?

Главным фаворитом на тренерский мостик сборной Украины считается Сергей Ребров. Но у одного из лучших украинских тренеров новой плеяды есть действующий контракт с эмиратским Аль-Айном. И хотя в нынешнем сезоне дела Реброва в чемпионате ОАЭ идут плохо, однако об отставке речь пока не идет.

В СМИ сообщалось, что до завершения контракта Реброва с Аль-Айном сборной будет руководить его тренерский штаб. А уже в июле Сергей Станиславович непосредственно присоединится к делам сборной.

Что касается Петракова, то он должен был возглавить "молодежку", поскольку Ротань подписал контракт с Александрией. Однако уже точно известно, что на молодежный ЧЕ-2023 сборную повезет тренер "горожан". По всей вероятности, Петраков возглавит Украину U-21 в следующем отборочном турнире.

Петраков во главе сборной Украины