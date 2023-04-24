"Жадное пузо" снова подсунет свинью: промоутер Усика усомнился в реальности турнира четырех

Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк прокомментировал слухи вокруг супертурнира с участием четырех топ-звезд хевивейта. По его мнению, "Цыганский король" снова может все испортить из-за своей жадности.

В апреле боксерский мир всколыхнула новость о фантастическом турнире с участием четырех мегазвезд супертяжелого дивизиона в Саудовской Аравии. Арабские шейхи якобы обещают полностью профинансировать организацию поединков Усик – Фьюри и Джошуа – Уайлдер. Впрочем, одного желания организаторов будет мало для реализации проекта.

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Нужна конкретика по организации боксерского шоу

Промоутер Александра Усика Александр Красюк поделился своим мнением по поводу турнира. По его информации, в настоящее время отсутствует какая-либо конкретика в отношении возможных мегафайтов.

"Мы разговариваем. Предположим, что Джо Джойс сражается в реванше с Чжаном Чжилеем. Это просто разговоры. Скажем, что Энтони Джошуа сражается с Джо Джойсом – но это просто разговоры. Уайлдер сражается с Усиком – только разговоры, только слухи. То же и с этим турниром.

Только разговоры, только слухи, нет предложений, нет обязательств. Следовательно, это даже не планирование, это предположение чего-то, что может произойти. Конечно, уровень такой боксерской ночи будет чем-то абсолютно экстраординарным, чем-то, что никогда не бывало раньше. Это будет пик. "Гром в джунглях", "Триллер в Маниле" – это все останется в прошлом после того, как произойдет это событие.

Но сейчас ничего определенного нет. Нет даты, нет контракта или меморандума понимания. Следовательно, мы не можем просто полагаться на что-нибудь серьезное, пока это не будет подписано на бумаге", – сказал Красюк.

Красюк: Фьюри снова будет играть свои игры

Александр Красюк считает, что с тремя участниками мегатурнира не должно возникнуть проблем. А вот "Цыганский король" может свести на нет все усилия переговорщиков.

"По моему мнению, по моему опыту я утверждаю, что это очень легко. С Эй Джеем не так сложно иметь дело. Уайлдер, Шелли Финкель – это очень здравомыслящий человек. Кстати, мы связались с ним несколько недель назад впервые за 10 лет и мы имели довольно длительный разговор обо всех вещах, по которым мы прошли.

Итак, он тоже очень здравомыслящий человек, и я не думаю, что будет большой сложностью кому-то заключить с ним соглашение. Александр Усик и его команда известны как самые легкие люди, с которыми можно работать в мире бокса. Итак, есть одна вещь, которая по-прежнему под вопросом.

Это сложный человек, сложная личность, которая будет играть, идти вперед и назад, играть в свои игры, пытаясь выдавить как можно больше денег. Именно поэтому Усик и назвал его "Жадным пузом", – рассказал Красюк.

Напомним, что представитель саудовской компании Skill Challenge Entertainment Амер Абдалла подтвердил факт переговоров с представителями Александра Усика, Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера. В общей сложности планируется провести около 4 – 5 больших поединков, в том числе бои Усик – Фьюри и Джошуа – Уайлдер. Ориентировочно турнир может пройти в декабре 2023 года.