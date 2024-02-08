Бой с Фьюри может никогда не состояться: промоутер Усика сделал неожиданное заявление

Александр Красюк считает, что если 18 мая Александр Усик и Тайсон Фьюри не проведут бой за абсолютное чемпионство, то их поединок может уже никогда не состояться.

Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк, представляющий интересы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александра Усика, поделился мнением о возможном развитии событий в организации поединка за абсолютное чемпионство.

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Красюк считает, что бой Усик – Фьюри может никогда не состояться

"Если бой Усик – Фьюри не состоится 18 мая – думаю, его никогда не будет. Говорил это еще до 29 апреля – если не состоялся бы тогда, то его никогда не будет из-за IBF.

Но Турки и ребята из Саудовской Аравии расширили этот период. Однако этот коридор времени лимитирован. Именно поэтому имеем 18 мая – как самый последний дедлайн для поединка за абсолют", – сказал Красюк.

Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.

Стоит отметить, что Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21-го поединка, а Тайсон победил в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.