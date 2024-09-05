Украинец Комаров остановился в шаге от медали Паралимпиады-2024: подиум оккупировал Китай
В четверг, 5 сентября, на Паралимпиаде-2024 состоится 4 финала по плаванию с участием украинских паралимпийцев. В одном из них соревновался Александр Комаров.
Украинский пловец соревновался в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S5. Александр Комаров имел шанс получить еще одну медаль Паралимпиады-2024, пишет 24 канал.
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Комаров не получил еще одну медаль
В квалификации украинец показал второй результат и смог выйти в финал соревнований.
Александр начал заплыв на шестой дорожке.
Украинец не смог создать конкуренцию китайцам. Все они шли по дистанции с бешеной скоростью и в результате завоевали тройной подиум в плавании.
Александр Комаров финишировал четвертым.
Отметим, что ранее на Паралимпиаде-2024 спортсмен уже получил "золото" и "бронзу".