Украинец Комаров остановился в шаге от медали Паралимпиады-2024: подиум оккупировал Китай

В четверг, 5 сентября, на Паралимпиаде-2024 состоится 4 финала по плаванию с участием украинских паралимпийцев. В одном из них соревновался Александр Комаров.

Украинский пловец соревновался в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S5. Александр Комаров имел шанс получить еще одну медаль Паралимпиады-2024, пишет 24 канал.

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Комаров не получил еще одну медаль

В квалификации украинец показал второй результат и смог выйти в финал соревнований.

Александр начал заплыв на шестой дорожке.

Украинец не смог создать конкуренцию китайцам. Все они шли по дистанции с бешеной скоростью и в результате завоевали тройной подиум в плавании.

Александр Комаров финишировал четвертым.

Отметим, что ранее на Паралимпиаде-2024 спортсмен уже получил "золото" и "бронзу".