Быстро пролетим Первую лигу, а там УПЛ и еврокубки, – Ярославский о планах Металлиста

Бывший президент Металлиста Александр Ярославский рассказал о деталях возрождения харьковского клуба.
Клуб Металл, который скоро должен быть переименован в Металлист, вышел в Первую лигу, а Александр Ярославский уверен, что через год команда повысится в УПЛ.
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9 лет были ожидания, что мы вернем Металлист. И мы его вернули. Это только начало. Думаю, Первую лигу пробежим гораздо быстрее, чем за 9 лет. За один год. И уже УПЛ. Так что веселье только начинается. Что касается новичков, то я хочу, чтобы был подписан уже контракт. Я человек суеверный. Как подпишем, будет презентация,
– сказал он.
"Мы будем усиливаться, это однозначно. Первую лигу пролетим быстро, а там уже УПЛ не за горами. И еврокубковые матчи. Это наша цель – играть в еврокубках. Финансово, конечно, я поддерживаю. А задача руководства – найти нам нового Роналду копейки за три", – заявил Ярославский.
Что известно о Ярославском и Металлисте
- Ярославский был президентом Металлиста с 2005-го до 2012 года. Олигарх приобрел клуб, когда тот выступал в Первой лиге. С Ярославским команда прошла путь в Лигу Европы и становилась серебряным призером УПЛ
- При участии Ярославского в Харькове отстроили футбольную инфраструктуру и провели реконструкцию стадиона Металлист. В 2012 году арена принимала матчи Евро-2012.
- В 2012 году Ярославский продал Металлист приближенному к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу олигарху Курченко. Тот после Революции Достоинства бежал в Россию и прекратил финансирование клуба.
- Курченко отказался продавать Металлист.