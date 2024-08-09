Олимпийский чемпион Александр Хижняк стал отцом накануне Игр в Париже

Украинский боксер получил пополнение в семье в начале 2024 года. Жена Хижняка родила боксеру сына, которого также назвали Александром.

Украина продолжает удачно выступать на Олимпийских играх-2024. Наша страна получила три золотые медали, одну из них – в боксе. Спортсмен из Полтавщины Александр Хижняк стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 80 килограммов.

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Пополнение в семье чемпиона

После победы боксер пообщался со СМИ и поделился еще одной приятной новостью из своей жизни. Оказывается, Хижняк стал отцом за полгода до Олимпийских игр. Жена Александра родила сына, которому уже 7 месяцев. Парня назвали Сашей в честь отца.

Я уже стал отцом, сыночку 7 месяцев. Я очень благодарен своей жене за это, спасибо ей, что у нас есть такой сыночек, что она, когда меня нет рядом, делает все для того, чтобы у него все было, чтобы он чувствовал, что мы рядом с ним, что мы очень его любим. И я очень по нему соскучился. Планируем, чтобы он в будущем также занимался боксом и прославлял нашу Украину,

– рассказал Хижняк.

Напомним, что Александр в финальной битве одолел Нурбека Оралбая из Казахстана. Хижняк стал четвертым украинским боксером с золотой медалью после Владимира Кличко, Василия Ломаченко и Александра Усика.

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Парень с Полтавщины мог получить золото еще на Играх-2020. Тогда в Токио Хижняк также вышел в финал, но там уступил бразильцу Эберту Консейсау через нокаут.