"Составит конкуренцию Мудрику": экстренер Динамо о вызове Кабаева в сборную Украины

Бывший наставник киевского Динамо, Александр Хацкевич, прокомментировал вызов Владислава Кабаева в сборную Украины. Он считает, что тот может составить конкуренцию Михаилу Мудрику.

Во вторник, 27 августа, УАФ объявила основной список игроков, на которых рассчитывает Сергей Ребров в матчах Лиги наций. Впервые вызов в национальную сборную Украины получил полузащитник Динамо, Владислав Кабаев.

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Как Хацкевич оценивает Кабаева

Бывший тренер Динамо считает, что футболист может составить конкуренцию Михаилу Мудрику в команде.

Кабаева вызвали для конкуренции с Мудриком, чтобы Михаил понимал, что незаменимых нет. Влад справедливо заслужил вызов своей стабильной игрой за Динамо. Теперь пусть Мудрик или Сергей Ребров думают, кто должен играть в Лиге наций,

– отметил Александр Хацкевич.

Ранее хорошую игру Владислава Кабаева отмечал также Виктор Вацко.

Справка. В сезоне-2023/2024 Владислав Кабаев сыграл 8 матчей за Динамо, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Напомним, что в рамках Лиги наций в сентябре национальная сборная Украины проведет два поединка – против Албании (7 сентября) и против Чехии (10 сентября). Оба они будут начинаться в 21:45.