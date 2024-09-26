"Мы им пасик, они нам голик": экс-тренер Динамо отреагировал на поражение от Лацио в Лиге Европы
Источник:Украинский футбол
Динамо начало еврокубковый сезон с поражения в матче первого тура реформированной Лиги Европы против Лацио. Бывший наставник "бело-синих" прокомментировал игру подопечных Александра Шовковского.
Александр Хацкевич, бывший главный тренер Динамо, высказался относительно поражения киевского клуба от Лацио. Кроме этого, он оценил игру "орлов" в этом противостоянии, об этом сообщает "Украинский футбол".
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Результат и впечатления от матча негативные
Экс-наставник Динамо поделился мнением относительно игры команды против Лацио в Лиге Европы. Он отметил, что результат матча негативный, как и впечатления от него.
Хацкевич подчеркнул, что это всего лишь первая игра, но футболисты должны понимать, что это Лига Европы поэтому нужно больше скорости. Бывший тренер "бело-синих" заметил, что на этом уровне уже не проходит то, что в чемпионате Украины.
Александр Николаевич отметил, что футболисты Лацио были мощнее и организованнее, чем подопечные Шовковского.
В первом тайме Динамо владело мячом. Однако мы им пасек, они нам голик. Контроль мяча – это прекрасно, но надо быть агрессивнее, продумывать действия на шаг вперед. И было заметно, что футболисты Лацио быстрее в каждом из эпизодов, мощнее в единоборствах. К сожалению, наши игроки в этом компоненте им и уступили,
– сказал Хацкевич.
Во втором туре Лиги Европы сезона-2024/2025 Динамо сыграет на выезде против Хоффенхайма – 3 октября, в 19:45 по киевскому времени. Перед этим киевляне примут участие в столичном дерби в УПЛ с Левым Берегом – 29 сентября, в 18:00