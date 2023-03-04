Сравнялся с Ярмоленко: опытный форвард может ворваться в топ-5 бомбардиров УПЛ

Именитый украинский нападающий близок к тому, чтобы ворваться в пятерку самых результативных бомбардиров в истории УПЛ. Форвард за забитыми голами догнал Андрея Ярмоленко.

Александр Гладкий отметился своим 99-ым забитым мячом в рамках УПЛ. Опытный нападающий Черноморца может стать шестым игроком в истории чемпионата Украины, кому подчинится трехзначный показатель точных ударов. 24 канал.

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Осталось немного, чтобы войти в историю

В матче против ровенского Вереса, в котором Черноморцу удалось одержать победу со счетом 1:3, Александр Гладкий забил свой 99-й мяч в рамках Украинской Премьер-лиги. Тем самым нападающий "моряков" сравнялся по показателю забитых голов в УПЛ с бывшей звездой киевского Динамо Андреем Ярмоленко. Гладкий не забивал в чемпионате Украины с октября 2021 года.

Также Александр может стать шестым игроком в истории УПЛ, который сможет забить 100 голов в рамках чемпионата Украины. Гладкий смело может ворваться в пятерку самых результативных бомбардиров за все времена Украинской Премьер-лиги, поскольку на счету Жуниора Мораеса (занимающего пятую строчку) 103 точных удара. Ближайшим преследователем Гладкого из действующих игроков УПЛ является Виталий Буяльский, успевший отличиться 48 раз в чемпионате Украины.

За кого отмечался опытный нападающий в Украине

Александр Гладкий за свою карьеру в УПЛ забил 43 гола за Шахтер, 23 за Карпаты, по 14 за Заря и Харьков, 3 за Черноморец, 2 за Днепр и 1 за Металлист. Также нападающий выступал за киевское Динамо, однако в столичном клубе Гладком забить мячами отличиться не удалось.

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