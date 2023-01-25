Менял гражданство и молчал о войне: воспитанник Шахтера хочет бежать из России в Бельгию

Александр Филин решил переехать в цивилизованный мир после восьми лет карьеры в стране-террористке. Пригласить защитника к себе решил аутсайдер чемпионата Бельгии.

После полномасштабного вторжения России в Украину многие легионеры покинули российский чемпионат. Помогла им в этом и ФИФА, позволившая иностранцам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами.

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Впрочем, многие игроки продолжали играть в стране-террористке, в том числе даже украинцы. Одним из них был Александр Филин, питомец донецкого Шахтера.

Играл вместе с Зинченко

Защитник родился в Симферополе и обучался в академии донецкого клуба. За взрослую команду он так и не сыграл, но во время войны перешел в чемпионат России – в 2015 году вместе с Александром Зинченко в Уфу.

В отличие от более известного партнера по команде Филин остался и дальше играть в России. Александр принял российское гражданство и поиграл также за Олимпиец, Тамбов и Химки.

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Филин убегает в Европу

И вот теперь 25-летний игрок расторг контракт с Химками и настроен бежать из страны, где его могут мобилизовать благодаря такому желанному российскому паспорту.

Защитник близок к переезду в чемпионат Бельгии. Филиным интересуется Эйпен, борющийся за выживание. Ожидается, что клуб подпишет Филина в качестве свободного агента.

Ранее летом 2022-го чемпионат России покинул Иван Ордец, игравший в московском Динамо даже после полномасштабного вторжения. Защитник перебрался в немецкий Бохум, но ни слова о войне в Украине так и не сказал.