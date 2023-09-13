"Не помню такой беспомощной сборной": украинский рекордсмен раскритиковал главную команду

Легенда украинского футбола Александр Чижевский осталась недоволен игрой сборной. По его мнению, в игре главной команды страны очень мало позитива.

Александр Чижевский подверг критике сборную Украины. Бывший игрок отметил, что "сине-желтым" как никогда мешает беспомощность.

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"Желание было, ноги не бежали"

Сборная Украины в сложном поединке на "Сан-Сиро" уступила сборной Италии (2:1) в рамках квалификации к Евро-2024. Александр Чижевский убежден, что новому вождю "лазурной" команды Лучано Спалетти все же удалось достучаться до подопечных по сравнению с их предыдущим поединком, в котором македонцам удалось завоевать сенсационную ничью (1:1), то есть "мировая" – это больше не заслуга сборной". солнца", а все же "первый блин на нет" от Спалетти.

К тому же Чижевский отметил, что украинцам все же было сложно восстановиться от матча с Англией (1:1), а итальянцы, в свою очередь, произвели сильное впечатление своей мобильностью, хотя и раньше производили ставку на контроль мяча при позиционном наступлении. Александр отметил, что было заметно, как сдали игроки опорной зоны, не успевавшие за перемещениями визави. Более того, Чижевский убежден, что "лазурная" команда имела все шансы закрыть матч еще до перерыва, но в нескольких эпизодах украинцам откровенно повезло.

Александр также отметил, что единственная вина Судакова во время первого пропущенного гола это то, что хавбек должен более тщательно отнестись к выбору бутс. Об этом заявил и сам Георгий.

Если откровенно, то даже не вспомню, когда наша сборная была так беспомощна, как вчера в первом тайме. Прежде всего, мы проигрывали итальянцам в скорости как беговой, так и в принятии решений. В перерыве Реброву все же удалось настроить подопечных на более активную игру в отборе и моментами даже удавалось диктовать условия. Хотя до голевых моментов дело не доходило. Если откровенно, то во второй гол наши не наиграли. На мой взгляд, если бы у украинцев был еще один день на восстановление, все было бы иначе. У Милани желания было, а ноги не бежали. Шансы на выход из группы есть, только, конечно, при условии, что украинцы в дальнейшем не будут играть так бездарно, как вчера в первом тайме,

– сказал Чижевский.

Напомним, что сборная Украины занимает третье место в квалификационной группе, имея в активе 7 очков. Итальянцы, имеющие еще игру в запасе, занимает 2-е место с идентичным количеством баллов, а македонцев, у которых также 7 пунктов, оказались на 4-й позиции. Англия, в свою очередь, лидирует в группе (13 очков), а мальтийцев – главный аутсайдер квинтета (0 баллов). Следующие два матча "сине-желтые" проведут 14 и 17 октября против Северной Македонии и Мальты соответственно.

Александр Чижевский – бывший украинский футболист, защитник. Бывший рекордсмен высшей лиги Украины по количеству проведённых игр – 400. При этом всему провел 1 матч за национальную сборную Украины. К тому же вошел в символическую сборную львовских Карпат времен независимости. Также Чижевский – заслуженный тренер Украины.