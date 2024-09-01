Мы тебя убьем, – Алиев рассказал об угрозах, которые получает от кадыровцев

Бывшая звезда сборной Украины и Динамо Александр Алиев стал костью в горле для россиян. Они постоянно присылают ему сообщения с угрозами.

Александр Алиев с начала полномасштабной агрессии России стал на защиту Украины. Бывший футболист сначала записался в ряды теробороны, а впоследствии пополнил ряды ВСУ.

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Алиев допек россиян

Такая патриотическая позиция стала неожиданностью для россиян, ведь это ломает все пропагандистские шаблоны. С начала военного вторжения они со всех площадок визжали, что идут освобождать русскоязычных граждан Украины.

Из-за четкой проукраинской позиции в России на него открыли дело по обвинению в терроризме. Кроме того, экс-футболист московского Локомотива получает угрозы через социальные сети.

И мне с первых дней полномасштабной войны пишут: и кадыровцы, и другие россияне. Угрожают постоянно! Но прошло уже два с половиной года, а я жив и здоров. Запомните – я никого не боюсь!,

– рассказал Алиев.

Бывшая звезда киевского Динамо старается с юмором реагировать на угрозы россиян.

"Я никогда не отвечаю. Просто читаю и смеюсь. Вот даже сейчас во время нашего интервью россияне мне пишут в инстаграме: "Мы тебя убьем!". Ради Бога, если сможете – пожалуйста. Но повторюсь – в плен я никогда не сдамся"", – отметил Алиев.

Российские корни Алиева