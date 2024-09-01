Мы тебя убьем, – Алиев рассказал об угрозах, которые получает от кадыровцев
Источник:СБОРНАЯ
Бывшая звезда сборной Украины и Динамо Александр Алиев стал костью в горле для россиян. Они постоянно присылают ему сообщения с угрозами.
Александр Алиев с начала полномасштабной агрессии России стал на защиту Украины. Бывший футболист сначала записался в ряды теробороны, а впоследствии пополнил ряды ВСУ.
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Алиев допек россиян
Такая патриотическая позиция стала неожиданностью для россиян, ведь это ломает все пропагандистские шаблоны. С начала военного вторжения они со всех площадок визжали, что идут освобождать русскоязычных граждан Украины.
Из-за четкой проукраинской позиции в России на него открыли дело по обвинению в терроризме. Кроме того, экс-футболист московского Локомотива получает угрозы через социальные сети.
И мне с первых дней полномасштабной войны пишут: и кадыровцы, и другие россияне. Угрожают постоянно! Но прошло уже два с половиной года, а я жив и здоров. Запомните – я никого не боюсь!,
– рассказал Алиев.
Бывшая звезда киевского Динамо старается с юмором реагировать на угрозы россиян.
"Я никогда не отвечаю. Просто читаю и смеюсь. Вот даже сейчас во время нашего интервью россияне мне пишут в инстаграме: "Мы тебя убьем!". Ради Бога, если сможете – пожалуйста. Но повторюсь – в плен я никогда не сдамся"", – отметил Алиев.
Российские корни Алиева
- Напомним, что Александр Алиев родился в российском Хабаровске в семье военного летчика. Впоследствии его родители переехали в Курск, где жила мать отца. Несколько лет занимался в школе московского Спартака.
- В возрасте 16 лет переехал в Украину, где стал известен благодаря игре за киевское Динамо и сборную Украины.
- В 2010 году играл за московский Локомотив, а в 2014-15 годах за Анжи из Махачкалы. Тогда сообщалось, что Алиев восстановил российское гражданство, чтобы не считаться легионером.