Олександр Алієв з початку повномасштабної агресії Росії став на захист України. Колишній футболіст спочатку записався в ряди тероборони, а згодом поповнив лави ЗСУ.
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Алієв допік росіян
Така патріотична позиція стала несподіванкою для росіян, адже це ламає усі пропагандистські шаблони. З початку військового вторгнення вони з усіх майданчиків верещали, що йдуть визволяти російськомовних громадян України.
Через чітку проукраїнську позицію в Росії на нього відкрили справу за звинуваченням у тероризмі. Крім того, ексфутболіст московського Локомотива отримує погрози через соціальні мережі.
Та мені з перших днів повномасштабної війни пишуть: і кадировці, й інші росіяни. Погрожують постійно! Але минуло вже два з половиною роки, а я живий і здоровий. Запам’ятайте – я нікого не боюся!,
– розповів Алієв.
Колишня зірка київського Динамо намагається з гумором реагувати на погрози росіян.
"Я ніколи не відповідаю. Просто читаю і сміюся. Ось навіть зараз під час нашого інтерв'ю росіяни мені пишуть в інстаграмі: "Ми тєбя убьєм!". Заради Бога, якщо зможете – будь ласка. Але повторюся – у полон я ніколи не здамся"", – зазначив Алієв.
Російське коріння Алієва
- Нагадаємо, що Олександр Алієв народився у російському Хабаровську в сім'ї військового льотчика. Згодом його батьки переїхали до Курська, де жила мати батька. Кілька років займався у школі московського Спартака.
- У віці 16 років переїхав до України, де став відомий завдяки грі за київське Динамо та збірну України.
- У 2010 році грав за московський Локомотив, а у 2014-15 роках за Анжі з Махачкали. Тоді повідомлялося, що Алієв відновив російське громадянство, щоб не вважатися легіонером.