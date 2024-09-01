Олександр Алієв з початку повномасштабної агресії Росії став на захист України. Колишній футболіст спочатку записався в ряди тероборони, а згодом поповнив лави ЗСУ.

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Алієв допік росіян

Така патріотична позиція стала несподіванкою для росіян, адже це ламає усі пропагандистські шаблони. З початку військового вторгнення вони з усіх майданчиків верещали, що йдуть визволяти російськомовних громадян України.

Через чітку проукраїнську позицію в Росії на нього відкрили справу за звинуваченням у тероризмі. Крім того, ексфутболіст московського Локомотива отримує погрози через соціальні мережі.

Та мені з перших днів повномасштабної війни пишуть: і кадировці, й інші росіяни. Погрожують постійно! Але минуло вже два з половиною роки, а я живий і здоровий. Запам’ятайте – я нікого не боюся!,

– розповів Алієв.

Колишня зірка київського Динамо намагається з гумором реагувати на погрози росіян.

"Я ніколи не відповідаю. Просто читаю і сміюся. Ось навіть зараз під час нашого інтерв'ю росіяни мені пишуть в інстаграмі: "Ми тєбя убьєм!". Заради Бога, якщо зможете – будь ласка. Але повторюся – у полон я ніколи не здамся"", – зазначив Алієв.

Російське коріння Алієва