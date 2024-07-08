Экс-футболисты Динамо снова поссорились: Алиев наехал на Милевского

Экс-футболист киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский рассказал о ситуации, которая была между Рыбалкой и Игорем Суркисом. Бывший игрок Динамо Александр Алиев жестко отреагировал на слова Артема.

Артем заявил, что однажды бывший игрок Динамо Сергей Рыбалка, якобы выиграл у президента киевлян Игоря Суркиса крупную сумму денег в азартные игры. Александр Алиев сказал, что это бред и такого не было.

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Алиев наехал на "кента"

Александр считает, что у Милевского проблемы с головой. Он сказал, что если бы Рыбалка выиграл у Суркиса, то вся команда Динамо Киев отдавала за Сергея.

То, что он рассказал в интервью, это чистый бред. Мне было неприятно это читать. Я думаю, что и Суркис прочитал это, и ему это действительно неприятно. Ты, Тёма, что-то не в ту сторону уже ползешь. А тем более говоришь о Суркисе. И тем более после того, Артем, как тебе он помог, вытащил с того света и, как говорится, привел тебя в нормальную жизнь, чтобы ты сейчас жил нормально,

– сказал Алиев.

Ранее Артем Милевский обиделся на то, что Александр Алиев рассказал в социальных сетях о состоянии в котором он находился.

Артем Милевский открыл свой онлайн покерный клуб, где каждый может сыграть с популярными украинскими блогерами и футболистами.

Напомним, что именно Суркис оплатил лечение в частной больнице для Артема. Алиев поддерживал Милевского, но потом в их дружбе наступил кризис. Также Игорь Суркис предлагал работу Артему в Динамо, но он не дал ответа.