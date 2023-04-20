Говорил и буду говорить на русском языке, – Алиев задел языковой вопрос во время войны против России

Бывший футболист киевского Динамо Александр Алиев поднял языковой вопрос в своей жизни. Экслидер "бело-синих" заявил, что не откажется от языка оккупанта в повседневной жизни.

Бывший атакующий полузащитник Динамо и сборной Украины продолжит говорить по-русски. Александр Алиев заявил, что ему сложно дается говорить на государственном языке.

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Алиев: Это дело каждого лично человека, на каком языке разговаривать

Бывший футболист надеется, что его подписчики поймут его выбор.

Вы меня все спрашиваете, почему я говорю по-русски. Потому что я всегда говорил по-русски. И буду говорить. Это дело каждого лично человека, на каком языке говорить. Видите, мне очень тяжело. Так что я говорил, говорю и буду говорить по-русски. Да, как мне удобно. Я думаю, вы меня поняли,

– заявил Алиев.

Также Алиев вместе с ветеранами Динамо обращался к главе МОК Томасу Баху, чтобы те не допустили к Олимпиаде-2024 российских спортсменов.

Напомним, что Международный олимпийский комитет размышляет о том, чтобы вернуть в соревнования представителей вражеской страны.

К слову. Александр Алиев в январе 2021 закончил свою карьеру футболиста. За этот период успел поиграть, как в Украине, так и за рубежом, в том числе в России. В сезоне-2014/2015 выступает за Анжи.