Правый фулбек "мерсисайдцев" Александер-Арнольд планирует приобрести середняк французской Лиги 1. Футболист может стать владельцем Нанта, об этом сообщает GET Football.

Читайте также В Украине может появиться новый кубок, похожий на один из турниров Англии

Отец Александра-Арнольда интересуется Францией

Майкл Арнольд, отец защитника Ливерпуля, с помощью лондонской инвестиционной фирмы управляет интересами своих сыновей. Сообщают, что он заинтересован в выходе на французский спортивный рынок.

Отец Трента Александра-Арнольда встретился с владельцем французского середняка по совместительству президентом клуба Вальдемаром Китой. Беседа проходила в онлайн-формате летом этого года, а недавно состоялась встреча с глазу на глаз в Женеве.

Было сделано предложение о поглощении клуба инвестиционным фондом. Размер вложений 100 миллионов евро, из которых 80 миллионов составляют прямые выплаты и 20 миллионов кредитные средства.

Кроме этого, предусмотрены бонусы в размере до 40 миллионов евро. Следующее собрание между сторонами планируют провести в Лондоне.

Интересно. Майкл Арнольд проявлял интерес к покупке Гавра или Сент-Этьена. Впоследствии отец фулбека Ливерпуля остановил свой выбор на Нанте.

Отметим, что французский предприниматель Вальдемар Кита приобрел Нант в далеком 2007 году. Владелец середняка Лиги 1 устал от спортивных и финансовых трудностей, которые постигли команду.

В связи этим приобретение команды Арнольдом может осложниться из-за того, что Кита хочет вернуть большинство частей своих расходов за время владения клубом. В Нанте сообщают, что никаких переговоров с англичанином и его семьей не было.

Напомним, что Трент Александр-Арнольд с помощью инвестиционного фонда "Otro Capital" стал миноритарным акционером команды Формулы-1 – это Альпин из Франции.

Подчеркнем, что в нынешнем сезоне по итогам четырех туров чемпионата Франции Нант занимает 5-ю строчку в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе 2 победы, 1 ничью и 1 поражение в Лиге 1.