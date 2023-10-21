"Италия должна выйти на Евро": глава УЕФА болеет против Украины и не считает ее "важной"

Александер Чеферин удивил своей абсурдной позицией. Глава настроена против украинцев.

Александер Чеферин надеется, что Италия выйдет на Евро-2024. Президент УЕФА списывает украинцев со счетов.

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В то время, когда все ожидают европейского футбольного союза полного нейтралитета и справедливости, руководитель организации разбрасывается словами и не считает нужным скрывать свои предпочтения. В частности, Чеферин убежден, что сборная Италии гораздо необходима на континентальном турнире, чем Украина. Словенский деятель откровенно переживает за "лазурную команду" и не желает, чтобы "сине-желтые" преодолели квалификацию. Надеемся, что наша сборная разочарует Чеферина.

Италия должна пройти квалификацию Евро-2024, в противном случае была бы катастрофа. Италия очень важна. Думаю, что Италия выиграет у Украины,

– сказал Чеферин.

Стоит отметить, что итальянцы – действующие чемпионы Европы, которые уже 20 ноября сыграют с украинцами заключительный тур отбора, где будет разыгрываться путевка на континентальный турнир. Сейчас у "сине-желтых" 13 очков в активе, а у "лазурной команды" – 10, однако у Италии еще есть матч в запасе против Северной Македонии, которая уже забирала у них очки (1:1). Если "красные рыси" не дадут себя снова обыграть, то украинцам хватит ничьей с итальянцами, в противном случае – нам понадобится только победа.

Команды, прошедшие квалификацию на Евро-2024