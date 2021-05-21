Альбасете Зозули вылетел из Сегунды

Альбесете украинского футболиста Романа Зозули покинул Сегунду – второй по силе чемпионат Испании. Команда украинца досрочно понизилась в классе.

Альбасете будет выступать в третьем дивизионе

18 мая Альбасете в домашнем матче 40 тура Сегунды сыграл вничью с Луго (1: 1). Эта ничья лишила Альбасете Зозули последних шансов на спасение от вылета.

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Альбасете занимает последнюю 22 строчку в турнирной таблице, отставая от спасительного 18 места на 6 очков.

По показателям личных встреч Альбасете уступает всем конкурентам по борьбе за спасение – Луго, Кастельону и Логроньесу.

Поэтому даже 6 пунктов в последних встречах, при условии поражений конкурентов, Альбасете не помогут.

Альбасете вернулся в Сегунду по итогам сезона 2016/2017. В 2011 году Альбасете впервые за 21 год опустился в третий дивизион. Последний раз команда играла в Ла Лиге в сезоне-2004/2005. Всего в Ла Лиге Альбасете провел 7 сезонов.

В сезоне-2020/2021 в активе 31-летнего Романа Зозули всего 2 гола и 1 результативная передача за 36 матчей в составе Альбасете.