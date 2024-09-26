Американский борец умер в возрасте 33 лет: что случилось со спортсменом

В возрасте 33 лет умер американский борец Алан Вера. После 8 недель госпитализации и борьбы за свою жизнь спортсмен не выдержал и покинул этот мир.

У 33-летнего борца из Кубы в июле 2024 года внезапно остановилось сердце во время игры с друзьями в футбол. Американский спортсмен был срочно госпитализирован и умер через 8 недель после этого, об этом сообщает USA Wrestling.

Читайте также Беременная Терлюга попала в больницу: что случилось с серебряным призером Олимпиады

Что известно об Алане Вере

Алан Вера родился на Кубе, где начал заниматься борьбой. 33-летний спортсмен в составе своей национальной команды стал борцом мирового класса.

Представляя Кубу, Вера получил сначала "бронзу" на Панамериканских играх в 2015 году, а через год завоевал золотую медаль. Впоследствии борец эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, где получил гражданство.

Алан Вера последние четыре года выступал в составе "звездно-полосатых" и участвовал в мировом первенстве 2021-2022 годов. Именно он квалифицировал сборную США на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Однако, Вера не смог занять место в команде "янки". Американский борец в отборочных схватках уступил Джо Рау.