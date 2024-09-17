Звездный Аль-Наср прекратил сотрудничество с экс-коучем донецкого Шахтера

Главный тренер играет большую роль в футбольном клубе, ведь от его труда зависят результаты и добытые трофеи. Саудовский Аль-Наср решил уволить руководителя команды, который ранее тренировал донецкий Шахтер.

Футбольный клуб Аль-Наср, выступающий в чемпионате Саудовской Аравии, объявил об увольнении главного тренера команды Луиша Каштру. Было решено прекратить сотрудничество с бывшим наставником Шахтера, об этом сообщает пресс-служба Аль-Насра.

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Аль-Наср и Луиш Каштру завершили сотрудничество

Экс-тренер "горняков" занимал должность главного тренера саудовской команды больше года. Неудачные результаты Аль-Насра в самом начале сезона стали причиной увольнения португальского специалиста.

В финале Суперкубка Саудовской Аравии команда Криштиану Роналду уступила не менее звездному Аль-Хилялю. Кроме этого "желто-синие" получили, только одну победу в трех стартовых играх регулярного чемпионата.

Интересно. За время своей каденции в Шахтере Луиш Каштру также не смог себя проявить. За 2 года у руля "горняков" команда вместе с португальским специалистом выиграла, только чемпионат Украины сезона-2019-2020.

16 сентября, Аль-Наср стартовал в азиатской Лиге чемпионов. Матч против иракской Аль-Шорты завершился в ничью со счетом 1:1. После чего было принято решение расторгнуть контракт с Луишем Каштру.

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Отметим, что главным претендентом на должность главного тренера Аль-Насра рассматривают экс-коуча Милана – Стефано Пиоли. Однако, не только саудиты намерены сотрудничать с итальянцем, на него также претендует Рома в случае отставки Де Росси.