Деньги правят миром: экс-коуч Шахтера может согласиться на заманчивое предложение Роналду

Криштиану Роналду планирует переманить в свой коллектив Луиша Каштру. Деньги клубу могут помочь в этом португальце.

Луиш Каштру близок к переходу в Аль-Наср. Саудовский коллектив предложил наставнику солидную сумму.

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Не было другого варианта заманить

Аль-Наср рассчитывает переманить Луиша Каштру к себе с помощью невероятной зарплаты. Саудовский коллектив готов выплачивать португальскому наставнику 5,7 миллиона евро в год. Такая сумма вдвое больше той, которую сейчас Луиш получает в бразильском Ботафого. Такие уловки не являются новым для Аль-Насра, поскольку саудиты готовы смело разбрасываться деньгами влево и вправо. В частности, именно так они запрашивают в свои ряды звезду мирового футбола Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что капризный португальский футболист именно является тем, кто выступает "двумя руками за" приглашение Каштра в Аль-Наср. Криштиану Роналду в первую очередь отстаивает кандидатуру Луиша, поэтому у наставника могут быть хорошие привилегии в саудовском коллективе. Более того, португальская звезда уже "выдвинул" из Аль-Насра одного наставника, а также успел поссориться с временным главным тренером саудовского коллектива.

Ранее у Каштра уже был опыт работы на Ближнем Востоке. После ухода из Шахтера португалец возглавлял катарский Аль-Духаиль.

Напомним, что португальский наставник возглавлял донецкий коллектив в период с 2019 по 2021 год. Однако за этот период Луиш Каштру с "горняками" смог только однажды выигрывал чемпионат Украины.