60 миллионов на войну против Украины: клуб из Саудовской Аравии озолотил газпромовский Зенит
Источник:твиттер Аль-Хиляля
Аль-Хиляль активно скупает звезд европейского футбола этим летом. Теперь же клуб из Эр-Рияда обратил внимание на форварда по чемпионату России.
Этим летом клубы из Саудовской Аравии подрывают трансферный рынок. Еще зимой на Ближний Восток перебрался Криштиану Роналду, став игроком Аль-Насра.
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Летом же одним из наиболее активных на рынке является клуб Аль-Хиляль, в прошлом сезоне занявший третье место. Ранее "голубые" привлекли к себе Калиду Кулибали, Сергея Милинковича-Савича и Рубена Невеша.
Теперь аравийцы обратили внимание на игрока по чемпионату России. Аль-Хиляль выкупил у Зенита флангового форварда Малкома. Бразилец поставил подпись под четырехлетним соглашением.
Деньги на войну?
По сообщениям разных СМИ, сауды выплатили чемпиону страны-оккупанта аж 60 миллионов евро, хотя Transfermarkt оценивает его вдвое дешевле. Не стоит удивляться, если эти деньги пойдут на войну против Украины.
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Главным спонсором Зенита является корпорация Газпром, которая наполовину принадлежит государству-террористке. Отметим, что в феврале этого года Малком получил гражданство России по специальному приказу Владимира Путина.
За свою карьеру 26-летний форвард поиграл за Коринтианс, Бордо, Барселону и Зенит. Больше Малком прославился на Олимпийских играх-2020, где забил победный гол в финале с испанцами. За национальную сборную Бразилии игрок провел два матча.