Ответ хейтерам: Яремчук оформил хет-трик за 18 минут в Лиге конференций – видео перфоменса

В четверг, 17 августа, Брюгге Романа Яремчука провел ответный матч квалификации Лиги конференций против Акюрейры. Украинский нападающий стал настоящим ужасом для скромного исландского клуба.

Первая встреча между этими командами окончилась разгромной победой Брюгге 5:1. Поэтому ответный матч стал лишь формальностью, пишет 24 Канал.

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Еще рано его списывать со счетов

Следует отметить, что в первом матче наконец-то голом отличился наш Роман Яремчук, карьера которого находится на спаде. Поэтому каждый результативный удар или действие для украинского форварда как "глоток свеж ого воздуха".

Во втором поединке против Акюрейры украинский футболист почувствовал себя настоящим голеадором Брюгге. Яремчук через 18 минут оформил хет-трик. Похоже, что голевое чутье к футболисту сборной Украины наконец-то возвращается.

Сначала на 57-й минуте Роман довел счет до разгромного 0:3 в пользу бельгийского клуба. А уже на 66-й и 75-й минутах соответственно забил четвертый и пятый гол Брюгге в ворота Акюрейры. Все мячи Яремчука в этом матче можно считать трудовыми и такими, которые должен реализовывать именно нападающий.

Видео хет-трика Романа Яремчука

Брюгге во второй раз громит Акурейру с идентичным счетом 1:5. Яремчук в двух встречах Лиги конференций наколотил уже 4 гола.

Отметим, что украинский форвард Брюгге вышел из старта, оформил хет-трик и на 79-й минуте ушел на заслуженный отдых на скамейку запасных бельгийских гостей. Вместо украинца на поле появился Игорь Тьяго.

Далее в плей-офф Лиги конференций Брюгге встретится с более грозным соперником – испанской Осасуной. Первый поединок состоится уже 24 августа, а ответный матч – 31 августа.