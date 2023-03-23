"Не место убийцам на Олимпиаде": президенту МОК устроили "теплый" прием в Германии

Во время визита президента МОК Томаса Баха в немецкий Эссен состоялась акция протеста с призывом не допускать россиян и белорусов к Олимпийским играм. В мероприятии приняли участие около 200 человек.

Международный олимпийский комитет еще не принял окончательного решения по поводу участия россиян и белорусов в следующей Олимпиаде. Но глава МОК Томас Бах продолжает защищать спортсменов из стран-агрессоров.

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Протестующие напомнили Баху, кто агрессор

Такая позиция 69-летнего функционера вызвала ответную реакцию со стороны Украины и ее союзников. Во время визита Томаса Баха в немецкий Эссен его встретили протестующие, которых собралось около 200 человек.

Они держали плакаты с надписями: "Не место убийцам", "Нет Олимпиады с Россией и Белоруссией". Перед выступлением в зале Бах пообщался с тремя протестующими, чтобы объяснить свою точку зрения. Среди них был бывший игрок немецкого Рот-Вайса Игорь Денисюк. После разговора с Бахом он был еще больше разочарован. Президент МОК не указал, что российские спортсмены могут быть отстранены от Олимпийских игр.