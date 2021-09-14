Аякс заставили изменить форму, убрав оттуда трех птичек в честь Боба Марли

Нидерландский Аякс выпустил третий комплект формы, который он посвятил известному певцу Бобу Марли. На форме есть отсылка к его песне "Three Little Birds" – изображение трех птичек. Но УЕФА решил запретить их.

Третий комплект формы Аякса – черный, на котором полоски красного желтого и зеленого цветов, которые являются отсылкой к Бобу Марли. На спине размещены три птички, сидящие на крестах, которые являются символами клуба.

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Эту форму разрабатывали вместе с семьей Боба Марли в честь певца, который был фанатом футбола. Кроме того, болельщики Аякса на каждом матче исполняют песню "Three Little Birds", которую считают своим гимном.



Три цветные птички размещены над фамилией игрока / Фото ajax.nl

Но в УЕФА решили запретить этих птичек на форме. Поэтому в матче в субботу, 11 сентября, Аякс хоть и сыграл в этом комплекте формы, но птичек на ней уже не было.

"Европейская футбольная ассоциация считает, что это изображение отличается от логотипа клуба, логотипа производителя формы или титульного спонсора. Другие изображения недопустимы", – говорится в сообщении на сайте ajaxlife.

В этой форме с птичками команда не может сыграть ни в чемпионате Нидерландов, ни в Лиге чемпионов. Но в клубе надеются, что хотя бы на чемпионат им все-таки удастся получить разрешение.

Стоит добавить, что эта форма оказалась достаточно популярной как у футбольных болельщиков, так и любителей музыки. Поэтому Аяксу пришлось выпускать дополнительные партии.