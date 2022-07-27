Пролетел полполя и забил: космический гол Мудрика в матче Аякс – Шахтер – невероятное видео

Донецкий Шахтер 26 июля провел товарищеский матч против Аякса. Чемпион Нидерландов подтвердил свой высокий статус, но его победу переплюнул яркий гол Михаила Мудрика.

Фантастический гол

Хотя Шахтер пропустил три гола, но первым нули на табло размочил футболист донецкого клуба. На 33-й минуте Михаил Мудрик отличился эффектным мячом, пишет 24 канал.

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Левый вингер, которого так активно СМИ сватали в Байер, пробежал с мячом полполя, ворвался в штрафную Аякса, накрутил защитника и левой мощно пробил мимо голкипера нидерландского клуба. Просто космический гол забил Мудрик.

Михаил еще раз доказал, почему именно за ним европейские клубы стоят в очередь.

Видео гола Мудрика

К сожалению, даже столь невероятный гол Мудрика не позволил Шахтеру победить. Еще до перерыва Аякс сравнил цифры на табло. На последней минуте первого тайма Душан Тадич совершил счет 1:1.

По ходу второй 45-минутки Стивен Бергейс и Мохаммед Кудус своими голами вывели Аякс вперед в счете – 3:1. Именно с таким счетом в пользу нидерландского клуба закончился товарищеский матч. Первое поражение команды под руководством Игоря Йовичевича.

30 июля состоится третий спарринг Шахтера на собрании перед сезоном. Соперником "горняков" станет Утрехт.