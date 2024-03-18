Баскетболист потроллил соперника, придя на пресс-конференцию с борщом: забавное видео

В воскресенье, 17 марта, состоялись матчи регулярного чемпионата Суперлиги по баскетболу. В одном из матчей Черкасские Мавпы переиграли Днепр.

Черкасские Обезьяны не только победили 77:70, но и прервали невероятную победную серию Днепра, которая составляла уже 24 подряд поединка в текущем сезоне. Днепряне впервые уступили сопернику с апреля 2023-го года, пишет 24 Канал.

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Почему Агафонов ел борщ на пресс-конференции

После поединка представители обеих команд поделились своими эмоциями, которые остались от игры. Третьим на общение с прессой пришел баскетболист Черкасских Мавп Андрей Агафонов.

Представитель черкасского клуба успел не только рассказать о матче, но и поесть украинского борща.

Все из-за того, что в последней четверти форвард Днепра Владимир Конев забросил свои очередные очки да еще и заработал на себе фол как раз от Агафонова. Тогда Конев показал в сторону соперника жест "cookin", имитировав рукой помешивание.

Агафонов в свою очередь решил потроллить своего соперника уже после матча. Андрей похвалил Конева за вкусный борщ.

Вижу, Володя Конев готовил мне борщ. Спасибо. Видели, он же показывал во время игры. Он мне готовил что-то во время матча, я ему говорю: "Так что, мы сегодня работаем?". Там уже пошла заруба. Так, борщ приготовил Володя топовый, люблю,

– сказал с улыбкой Агафонов.

Несмотря на поражение, Днепр продолжает удерживать лидерство турнирной таблицы. Черкасские Мавпы с 13 победами и 12 поражениями идет на 5 месте после 25 игр.

Прямая трансляция матча Черкасские Мавпы – Днепр (момент с жестом Конева с 1:38:10)

Агафонов попробовал борщ на пресс-конференции: смотрите видео (с 4:18)