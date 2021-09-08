В Афганистане женщинам запретили заниматься спортом

Женщины в Афганистане, в том числе сборная по крикету, не смогут заниматься спортом. Новосформированное "правительство" радикальной группировки "Талибан" решило запретить женщинам заниматься спортом.

"Ислам не позволяет женщинам заниматься любым видом спорта"

Заместитель председателя комиссии "Талибана" по культуре Ахмадулла Васик заявил, что женщинам будет запрещено заниматься любым видом спортом, который "обнажает их тело".

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Под запрет попадет даже крикет. "Талибы" считают, что в этом виде спорта тела женщин "не будут закрыты".

Я не думаю, что женщинам будет разрешено играть в крикет, так как в этом нет необходимости. В крикете они могут столкнуться с ситуацией, в которых их лица и тела не будут закрыты. Ислам не позволяет женщинам показываться в таком виде. В эпоху СМИ будут появляться фото и видео, и люди будут их смотреть. Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, в котором будет видно их лицо и тело,

– заявил Васик в интервью австралийской телекомпании SBS.

"Чиновник" добавил, что ислам разрешает женщинам выходить на улицу только по необходимости. Спорт, по словам Васика, не является необходимостью.

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