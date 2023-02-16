Роковой стандарт: Днепр-1 пропустил единственный гол в матче Лиги конференций – видео

В четверг, 16 февраля, Днепр-1 сыграл первый матч 1/16 финала Лиги конференций. Хозяева поля воспользовались своим шансом в конце поединка.

Волей жребия Днепр-1 в третий раз встретился с кипрским АЕКом в нынешнем еврокубковом сезоне. У днепрян остались не самые лучшие воспоминания от предыдущих матчей, поэтому они хотели доказать случайность вылета от киприотов в квалификации ЛЕ, пишет 24 канал.

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Никто не хотел уступать

Главный тренер Днепра-1 Александр Кучер не прибег к радикальным изменениям в составе, выпустив в старте только двух зимних новичков – бразильцев Хайнера и Пеглоу. С первых минут гости больше контролировали мяч, но до острых моментов дело не доходило.

Хозяева, выбравшие тактику игры вторым номером, чаще угрожали воротам Валефа. На 8-й минуте встречи перекладина спасла украинскую команду от неприятностей.

В середине первого тайма Довбик отдал многообещающий пас на Пихаленка, но хавбек днепрян не сумел воспользоваться своим шансом. Соперники очень аккуратно провели первую половину игры. Борьба преимущественно шла в центре поля.

Неожиданная развязка

Судьбу поединка решил стандарт, реализованный хозяевами поля. На 84-й минуте матча Гарсия воспользовался подачей со штрафного и ударом головой поразил ворота Днепра-1.

Видео гола Гарсии

В оставшееся время днепряне не успели создать хотя бы один опасный момент. Так что арбитр зафиксировал победу АЕКа, но днепряне сохраняют шансы продолжить выступления в еврокубках.

Ответный матч Днепр-1 – АЕК 1/16 финала Лиги конференций состоится 23 февраля.