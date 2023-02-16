АЕК Ларнака – Днепр-1: онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги конференций

Днепр-1 в четверг, 16 февраля, сыграет первый матч 1/16 финала Лиги конференций. Соперник – кипрский АЕК Ларнака. Онлайн-трансляция матча АЕК Ларнака – Днепр-1 доступна на сайте 24 канала

АЕК и Днепр-1 уже в третий раз в этом сезоне сыграют друг против друга. Два предыдущих матча были в квалификации Лиги Европы. И тогда кипрский клуб дважды победил и вышел в групповой этап Лиги Европы, где одним из соперников был другой украинский клуб – Динамо.

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16 февраля 2023 года АЭК и Днепр-1 сыграют в 1/16 финала Лиги конференций.

Сайт 24 канала проведет тестовую онлайн-трансляцию матча АЭК Ларнака – Днепр-1. Этот Интернет будет доступен в этой новости.

АЭК Ларнака – Днепр-1 онлайн