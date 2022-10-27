Гвоздь в гроб Динамо: АЕК издевается над обороной киевлян и добивает украинцев – видео гола

Команда из Ларнаки слишком уверенно обыгрывает представителя чемпионата Украины в Лиге Европы. Хавбек АЕК Омри Альтман оформил дубль в ворота Нещерета.

Динамо завершает матч 5-го тура Лиги Европы 2022-2023. Команда Мирчи Луческу играет на выезде против АЭКа, которому месяц назад минимально проиграла в Кракове (0:1).

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В первом тайме команды обменялись голами, а после перерыва АЭК смог выйти вперед после ошибки защиты. В итоге на 72 минуте киевлян добил Альтман, пишет 24 канал.

Пас с фланга на израильтянина Тимчик чуть не перехватил мяч, но в итоге пробежал мимо. Омри спокойно принял сферу и пробил между ног Александра мимо Нещерета, оформив дубль.

Видео второго гола Омри Альтмана:

Таким образом, Динамо почти наверняка завершает этот евросезон. Киевский клуб должен побеждать АЕК, но счет 3:1 в пользу киприотов делает шансы бело-синих почти нулевыми.