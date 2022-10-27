Как защита Динамо отдыхало: АЕК второй раз забил в ворота киевлян – видео гола

Подопечные Мирчи Луческу едва смогли сравнять счет в Ларнаке, но уже после перерыва пропустили. Защитники гостей ничего не смогли сделать с Рафой Лопешем, который в прыжке вывел свою команду вперед.

Динамо играет матч 5-го тура Лиги Европы 2022-2023. Команда Мирчи Луческу играет на выезде против АЕКа, которому месяц назад минимально проиграла в Кракове (0:1).

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Киевляне пропустили уже в середине первого тайма, но к перерыву восстановили паритет, пишет 24 канал. Киевляне начали активно второй тайм, судья даже не поставил очевидный пенальти на Тимчике.

Однако на 53-й минуте пропустили второй мяч. После подачи с фланга от Энлеза выше всех выпрыгнул Рафа Лопеш, оставивший не у дел Сироту. Нещерет был бессилен, 2:1.

Видео гола Рафы Лопеша:

После четырех туров Динамо не набрало ни одного балла и следует последним в группе В Лиги Европы. Шансы на выход в плей-офф турнира уже утрачены, туда путевки забронировали Фенербахче и Ренн.

У киевлян еще остаются небольшие шансы на проход в плей-офф Лиги конференций. Для этого по итогам турнира нужно занять третье место, где находится АЕК. Расстояние – три очка, поэтому киевлян спасет только победу в этой игре.