Динамо снова горит АЕКу: видео крутого гола боковыми ножницами

Киевляне снова пропускают от киприотов в первом тайме. Потеря очков в этом матче завершит выступления Динамо в этом евросезоне.

Динамо проводит матч 5-го тура Лиги Европы 2022-2023. Команда Мирчи Луческу играет на выезде против АЕКа, которому месяц назад минимально проиграла в Кракове.

Следите с нами АЕК – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Киевляне неудачно начали игру и пропустили уже в середине первого тайма. Мяч в ворота Динамо оказался очень красивым, после подачи с фланга Альтман отважился на удар боковыми ножницами. Забарный не накрыл, Нещерет не спас.

Видео гола Альтмана:

После четырех туров Динамо не набрало ни одного балла и следует последним в группе В Лиги Европы. Шансы на выход в плей-офф турнира уже утрачены, туда путевки забронировали Фенербахче и Ренн.

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У киевлян остаются шансы на проход в плей-офф Лиги конференций. Для этого по итогам турнира нужно занять третье место, где находится АЕК. Расстояние – три очка, поэтому киевлян спасет только победу в Ларнаке.