Адская ночь в Манчестере, – жена Малиновского о "теплой встрече" Аталанты в Англии

В среду, 20 октября, Аталанта в третьем туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с Манчестер Юнайтед. Жена Руслана Малиновского Роксана рассказала о том, какой "теплый" прием устроили Аталанте в одном из отелей Манчестера.

Роксана опубликовала "сторис" в своем аккаунте в инстаграме, в котором рассказала, что в отеле в Манчестере, где поселились футболисты Аталанты, за ночь пять раз на полную мощность включалась сирена.

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"Адская ночь в Манчестере. За ночь в отеле сирена включалась на полную мощность пять раз. Произошло это как раз тогда, когда команда приехала и именно ночью. Вы думаете, это случайность? Нет.

Такой "теплый" прием со стороны местного населения оставляет ужасное впечатление. Надеюсь, наши болельщики поддержат команду во время домашнего матча, и, возможно, то же самое вдруг случится в итальянском отеле", – написала она.