Немецкое качество и стиль: УАФ объявила о сотрудничестве с Adidas
Источник:УАФ
Долгое время техническим спонсором сборной Украины была Joma. В УАФ решили принить сотрудничество с испанской компанией, а экипировать национальную команду будет более известный представитель спортивной одежды.
Украинская ассоциация футбола официально объявила о начале работы с всемирным брендом спортивной одежды. Сборную Украины будет одевать немецкая компания – Adidas.
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Adidas – новый технический спонсор сборной Украины
Было много разной информации о сотрудничестве УАФ с Adidas. Сообщали о том, что соглашение вообще может сорваться.
В сентябре стартует Лига наций, но первые две игры европейского турнира против Албании и Чехии национальная команда сыграет в экипировке от Joma.
К слову. УАФ решила прекратить сотрудничество с Joma. Дело в том, что испанский бренд продолжил экипировать команды вражеской страны после начала войны в Украине.
Adidas стал новым техническим спонсором сборной Украины/ Фото с официальной страницы немецкого бренда в Instagram
Отметим, что сборная Украины начнет играть в новой форме в октябрьских матчах Лиги нации. Сначала против Грузии – 11 октября, а через три дня с Чехией.