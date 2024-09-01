Немецкое качество и стиль: УАФ объявила о сотрудничестве с Adidas

Долгое время техническим спонсором сборной Украины была Joma. В УАФ решили принить сотрудничество с испанской компанией, а экипировать национальную команду будет более известный представитель спортивной одежды.

Украинская ассоциация футбола официально объявила о начале работы с всемирным брендом спортивной одежды. Сборную Украины будет одевать немецкая компания – Adidas.

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Adidas – новый технический спонсор сборной Украины

Было много разной информации о сотрудничестве УАФ с Adidas. Сообщали о том, что соглашение вообще может сорваться.

В сентябре стартует Лига наций, но первые две игры европейского турнира против Албании и Чехии национальная команда сыграет в экипировке от Joma.

К слову. УАФ решила прекратить сотрудничество с Joma. Дело в том, что испанский бренд продолжил экипировать команды вражеской страны после начала войны в Украине.

Adidas стал новым техническим спонсором сборной Украины/ Фото с официальной страницы немецкого бренда в Instagram

Отметим, что сборная Украины начнет играть в новой форме в октябрьских матчах Лиги нации. Сначала против Грузии – 11 октября, а через три дня с Чехией.