Абрамович продает Челси американскому миллиардеру: деньги пойдут на помощь Украине

Эра российского олигарха Романа Абрамовича в Челси окончена. Он согласился продать клуб консорциуму во главе с американским миллиардером Тоддом Боели. Вырученные средства должны пойти на помощь жертвам войны в Украине.

Информацию о продаже "Челси" уже официально подтвердили и в самом клубе. Новым владельцем "аристократов" станет консорциум во главе с Тоддом Боэлем, Марком Уолтером и Хансергом Виссом, а также инвестиционной компанией Clearlake Capital. Самое последнее, скорее всего, и будет обладать наибольшей долей в этом консорциуме, но Боэли будет основным представителем консорциума.

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При этом их предложение не было самой высокой ценой по покупке клуба. Но заявка британского миллиардера сэра Джима Рэтклиффа была отклонена.

Новым владельцу Челси общая сумма сделки обойдется в 4,25 миллиарда фунтов стерлингов. Из этой суммы 2,5 миллиарда фунтов стерлингов будут использованы на покупку акций клуба, и эти средства будут перечислены на замороженный банковский счет.

В клубе уверяют, что вся эта сумма должна быть пожертвована на благотворительность, как об этом в свое время заявлял Роман Абрамович. Он обещал, что передаст деньги в помощь жертвам войны в Украине.

Для перевода средств с замороженного банковского счета Великобритании потребуется одобрение правительства Великобритании.

Остальные суммы в размере 1,75 млрд фунтов стерлингов должны быть инвестированы в пользу клуба. Речь идет об инвестициях в стадионы Стэмфорд Бридж (здесь играет основная команда) и Кингсмидоу (здесь выступает молодежная и женская команда Челси), а также финансирование женской команды и Академии. Кроме того, часть этих средств пойдет на продолжение финансирования фонда Челси.

Ожидается, что продажа завершится в конце мая при условии получения всех необходимых разрешений регуляторных органов. Свое одобрение должно предоставить правительство Великобритании и руководство английской Премьер-лиги.

Что известно о Тодде Боэле

Тодд Боэли – американский бизнесмен, инвестор и филантроп. Он является соучредителем холдинговой компании Eldridge Industries. Forbes оценивает его состояние в 4,5 миллиарда долларов.

Тодд Боэли еще в 2019 году пытался приобрести Челси. Но тогда Роман Абрамович отверг его предложение в 3 миллиарда долларов.

Он не новый человек в спорте, активно в него инвестирует. Тодд Боэли владеет 20% акций клуба по американскому футболу Лос-Анджелес Джоджерс. В июле 2021 вместе с Марком Уолтером приобрел 27% акций баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс. Также он совладелец женского баскетбольного клуба Лос-Анджелес Спаркс.

Интересуется он и киберспортом. Боэли является владельцем компании по фэнтези-спорту DraftKings и киберспортивной организации Cloud9.

Почему Абрамович продал Челси

Роман Абрамович купил футбольный клуб "Челси" летом 2013 года. Тогда команда обошлась ему в 140 миллионов фунтов стерлингов, правда, пришлось еще выплатить долги клуба.

После этого он потратил большую сумму средств, чтобы купить новых футболистов. Да, фактически, в английском футболе началась эра владельцев-миллиардеров, которые тратили сумасшедшие средства на трансферы игроков.

И это могло бы продолжаться, если бы не война, которую Россия начала против Украины. Роман Абрамович – один из приближенных к российскому диктатору Владимира Путина. А власти Великобритании решили, что недостойно, чтобы российские олигархи чувствовали себя в безопасности, пока поддерживаемый ими режим убивает мирное население в Украине. Так что на них наложили санкции. В том числе и Романа Абрамовича. Его активы были заморожены.

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Под удар попал в Челси. У команды возникли проблемы с операционной деятельностью. Клуб даже не мог продавать билеты на домашние матчи, поэтому игры могли посещать только владельцы абонементов.

Клуб получил временную лицензию от британского правительства до 31 мая. Именно к этой дате Абрамович должен был продать клуб, чтобы он продолжил свою деятельность.

Абрамович не только согласился продать Челси, но и пообещал, что чистую прибыль от сделки направит на благотворительность и помощь жертвам войны. В этом случае речь идет о сумме 2,5 миллиарда фунтов стерлингов.