Абрамович отстранен от должности директора Челси

Английская Премьер-лига официально сообщила о том, что российский бизнесмен Роман Абрамович был отстранен от должности директора Челси. Ранее против представителя России правительство Великобритании ввело санкции.

В АПЛ решили вмешаться в ситуацию вокруг Челси и Абрамовича. Там сообщили, что россиянин больше не является директором лондонского клуба.

До теми Из-за санкций Абрамовича Челси угрожает финансовый крах, – СМИ

Решение Совета не влияет на способность клуба тренироваться и играть свои матчи согласно лицензии, выданной правительством. Срок действия лицензии истекает 31 мая 2022 года,

– говорится в заявлении АПЛ.

Ранее российский бизнесмен попал под санкции правительства Великобритании. Лондонскому клубу запретили продлевать контракты, проводить трансферы и продавать билеты на матчи.

Абрамович 2 марта заявил, что собирается продавать "Челси". Он отметил, что соответствующее решение было принято с мнением о клубе.

Бизнесмен также сообщил, что доход от продаж он передаст в специально созданный благотворительный фонд "всех жертв войны в Украине".